Articolo pubblicato originariamente su Arab Center e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Selim Cevik

Dall’inizio della guerra di Israele contro Gaza, la Germania è emersa come uno dei suoi più solidi alleati, insieme agli Stati Uniti. Questo allineamento non sorprende se si considera la posizione ufficiale di lunga data della Germania, che afferma una responsabilità unica nei confronti di Israele a causa delle atrocità commesse dalla Germania contro gli ebrei europei durante il genocidio nazista della Germania contro gli ebrei europei durante l’Olocausto. L’ex cancelliere Angela Merkel è arrivata a dire che la sicurezza di Israele è la “staatsräson” o “ragion di Stato” della Germania.

Con tutto questo bagaglio storico, non sorprende che la Germania si schieri con Israele, soprattutto sulla scia di un attacco che ha causato più di 1.000 morti e centinaia di ostaggi. Tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato che un governo di sinistra, che sostiene di seguire una diplomazia basata sui valori, continuasse a fornire un sostegno incondizionato sulla scia delle atrocità israeliane che hanno causato la morte di oltre 33.000 persone a Gaza, soprattutto donne e bambini.

Oggi la Germania è il principale fornitore di armi di Israele dopo gli Stati Uniti e le esportazioni di armi tedesche sono aumentate di dieci volte dal 2022 al 2023. Sebbene il cancelliere tedesco Olaf Scholz abbia finalmente chiesto un cessate il fuoco durante il Ramadan, nella maggior parte dei casi i diplomatici tedeschi si sono astenuti nelle votazioni delle Nazioni Unite o si sono addirittura opposti alle richieste di cessate il fuoco a Gaza.

Quando il Sudafrica ha intentato una causa alla Corte internazionale di giustizia contro Israele per il genocidio a Gaza, la Germania è intervenuta come terza parte a sostegno di Israele. Più recentemente, il costante sostegno della Germania alla violenza israeliana ha spinto il Nicaragua a intentare un’altra causa contro la Germania per aver favorito il genocidio.

Dibattito pubblico e repressione della libertà di parola

Nelle società occidentali esiste un ambiente pervasivo di pregiudizi, parzialità o unilateralità che soffoca il discorso pubblico sulle questioni israeliane e palestinesi. In Germania, tuttavia, questo ambiente è particolarmente pronunciato, superando persino quello degli Stati Uniti. Il panorama mediatico tedesco è ampiamente orientato verso una narrazione a favore di Israele, con casi in cui la copertura a favore di Israele è obbligatoria, come nelle pubblicazioni di proprietà di Axel Springer, il più grande conglomerato giornalistico tedesco.

Il conflitto di Gaza ha scatenato accesi dibattiti nei campus universitari di tutto il mondo, ma in Germania dal 7 ottobre è diventata una prassi per prestigiosi istituti di ricerca licenziare accademici per le loro posizioni pubbliche sul conflitto e le critiche a Israele. In un caso importante, la Max Planck Society, un fiore all’occhiello del mondo accademico tedesco, a febbraio ha licenziato il professor Ghassan Hage, uno dei principali studiosi di razzismo, per presunto bigottismo e antisemitismo, senza chiarire le osservazioni o le azioni specifiche che hanno giustificato tali accuse.

Hage ha poi avviato un procedimento legale contro la Società, non per il suo licenziamento ma per essere stato etichettato come razzista e antisemita.

Il soffocamento dei punti di vista alternativi su Israele in Germania si estende oltre i media e il mondo accademico, includendo severe limitazioni alla libertà di espressione e di riunione. Soprattutto nel periodo immediatamente successivo al 7 ottobre, la Germania ha vietato la maggior parte delle manifestazioni pro-palestinesi e l’esposizione di simboli dell’identità palestinese. Quando le manifestazioni sono state autorizzate a riprendere, sono stati vietati slogan come Free Palestine o Stop al genocidio di Gaza. Tra le persone disinvitate in Germania per le loro critiche a Israele ci sono Jeremy Corbyn, deputato britannico ed ex leader del Partito Laburista della Gran Bretagna, il senatore statunitense Bernie Sanders (I-VT) e intellettuali di spicco, molti dei quali di origine ebraica. Anche in Germania diverse istituzioni culturali hanno perso i finanziamenti a causa della loro posizione su Israele.

In sostanza, il livello di repressione interna contro i punti di vista dissenzienti in Germania rispecchia alcune delle tattiche utilizzate dai regimi autoritari”. Con troppi esempi da citare, la posizione della Germania diverge da quella di altri tradizionali alleati occidentali di Israele in termini di soppressione di prospettive alternative.

La coalizione di sinistra della Germania e la Palestina

Un altro fattore che distingue il caso tedesco da altre democrazie è la partecipazione dei cosiddetti politici di sinistra e progressisti alla messa a tacere del dissenso e alla promozione del sostegno incondizionato a Israele. I partiti di sinistra sono tradizionalmente più empatici nei confronti della condizione dei palestinesi e preoccupati per i crimini israeliani contro di loro, anche se questo non ha sempre portato a una forte difesa dei diritti dei palestinesi. Al contrario, i partiti di destra, spesso spinti da legami di civiltà con la cultura occidentale e alcuni persino da un razzismo anti-arabo, sono sempre stati più esplicitamente a favore di Israele.

I politici di sinistra e progressisti hanno partecipato al silenziamento del dissenso e alla promozione del sostegno incondizionato a Israele.

È quindi comune assistere a un cambiamento di tono nelle politiche verso la Palestina con il cambio di governo. Ad esempio, la Svezia, nazione storicamente governata dal Partito Socialdemocratico e primo Paese dell’Unione Europea a riconoscere la statualità palestinese, ha subito un cambiamento di politica sotto l’attuale governo di minoranza di destra, sostenuto da un partito di estrema destra con radici neonaziste, che ha portato a un atteggiamento più favorevole nei confronti di Israele. Esempi simili si possono osservare in Germania. Pur essendo sempre stata favorevole a Israele, il partito socialdemocratico (SPD) ha tradizionalmente adottato un approccio relativamente equilibrato.

Lo dimostrano eventi storici come l’incontro del 1979 tra il leggendario politico della SPD ed ex cancelliere Willy Brandt e Yasser Arafat, che rappresentò una svolta importante nella campagna dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) per migliorare la propria posizione internazionale. Più recentemente, nel 2018, l’allora ministro degli Esteri Sigmar Gabriel ha criticato Israele per aver praticato l’apartheid nella Cisgiordania occupata.

In questo contesto, ci si potrebbe aspettare che l’attuale governo tedesco – una delle coalizioni più progressiste d’Europa, composta da socialdemocratici, verdi e liberali – sia più sensibile alle sofferenze dei palestinesi. Ma è chiaro che non è così, e il sostegno incondizionato della Germania a Israele aggiunge un altro strato al suo eccezionalismo sul conflitto.

La posizione statale della Germania e le sue popolazioni arabe e musulmane

Un aspetto notevole dell’approccio della Germania alla recente crisi è che il Paese ha una posizione imposta dallo Stato nel conflitto, che lascia poco spazio al dibattito e alla discussione. Anzi, in modo piuttosto autoritario, il dibattito viene equiparato al confondersi. Un mese dopo lo scoppio della violenza a Gaza, il ministro degli Interni tedesco Nancy Faeser ha chiarito in modo inequivocabile questa posizione prima della conferenza “Islam tedesco” dello scorso novembre – un dialogo ufficiale tra funzionari governativi e musulmani in Germania – affermando: “Deve essere abbastanza chiaro, noi stiamo dalla parte di Israele”.

Nel dicembre 2023 è stato presentato al Parlamento tedesco un progetto di legge che propone di subordinare la cittadinanza tedesca a un impegno formale a favore del “diritto all’esistenza di Israele”. A seguito di ciò, lo Stato della Sassonia-Anhalt ha emanato una propria direttiva che richiede ai richiedenti la cittadinanza di dichiarare il proprio sostegno al “diritto all’esistenza di Israele”.

Il problema non è solo l’assurdità di far dipendere la cittadinanza di un Paese dal sostegno a un altro, ma anche le implicazioni morali di una simile dichiarazione. Molti sosterranno giustamente che Israele ha il diritto di esistere, ma non può esistere nella sua forma attuale e nella sua ideologia basata su una gerarchia razziale. Il discorso tedesco, tuttavia, tende a trascurare queste sfumature, favorendo un approccio più semplicistico “sostenere Israele e condannare Hamas”. Faeser ha sottolineato questo aspetto quando ha chiesto alle comunità musulmane non solo di condannare Hamas, ma anche di non ricorrere ai “sì, ma” quando si affronta la questione. Secondo Faeser, questo fa parte della responsabilità dei musulmani nella società tedesca.

Il discorso tedesco, tuttavia, tende a trascurare queste sfumature, favorendo un approccio più semplicistico “sostenere Israele e condannare Hamas”.

Il ministro degli Interni tedesco non è il solo ad avere un atteggiamento nei confronti degli arabi e dei musulmani che vivono in Germania. In un discorso ampiamente diffuso sui social media, il vicecancelliere Robert Habeck si è rivolto ai musulmani in Germania, affermando che il loro diritto alla tolleranza in Germania dipende dalla presa di distanza dall’antisemitismo. Habeck ha anche avvertito che coloro che non avrebbero ascoltato il suo appello sarebbero stati espulsi. Poco dopo, il presidente Frank-Walter Steinmeier ha invitato i tedeschi di origine palestinese e araba a prendere le distanze da Hamas e dall’antisemitismo.

Sebbene sia normale che le autorità tedesche condannino l’antisemitismo, c’è disaccordo sulla sua definizione. Nel contesto tedesco, le critiche a Israele possono essere facilmente equiparate all’antisemitismo. Più problematica in queste dichiarazioni è invece l’individuazione di palestinesi, arabi e musulmani e l’implicazione che questi popoli abbiano una particolare affinità con l’antisemitismo, un’ideologia che ha avuto origine in Europa e che ha radici profonde nel pensiero e nella storia politica tedesca ed europea.

Nelle loro dichiarazioni, le autorità tedesche hanno ripetutamente fatto riferimento al crescente numero di incidenti antisemiti nel Paese senza mai menzionare che, secondo le statistiche ufficiali, la maggior parte di questi incidenti sono di origine di destra. Inoltre, Felix Klein, il più alto funzionario tedesco responsabile della lotta all’antisemitismo, ha dichiarato che, pur essendo a conoscenza delle statistiche ufficiali, continua a ritenere che gli attacchi antisemiti da parte di membri delle comunità musulmane siano un problema maggiore.

In questo contesto, la presa di mira di arabi e musulmani in Germania ha diversi scopi. In primo luogo, si allinea al programma della destra di promuovere i sentimenti anti-migranti. Accusando genericamente di antisemitismo arabi e musulmani, facilita la promozione di una narrativa anti-immigrati e islamofobica. Di conseguenza, fornisce una parvenza di legittimità alle idee razziste propagate dall’estrema destra. Il partito di estrema destra e anti-immigrati Alternativa per la Germania (AfD) attualmente si attesta intorno al 18% nei sondaggi, diventando il secondo partito più popolare in Germania.

Inoltre, questo targeting serve a mascherare i problemi di antisemitismo della Germania. Studi longitudinali hanno dimostrato che il 25% dell’opinione pubblica tedesca aderisce abitualmente a credenze antisemite. Pertanto, prendere di mira arabi e musulmani permette all’estrema destra tedesca di esprimere opinioni razziste senza essere ritenuta responsabile di razzismo.

La politica anti-palestinese tedesca

La posizione ufficiale della Germania non solo è strettamente allineata con Israele, ma ha anche una netta disposizione negativa nei confronti dell’identità palestinese e del popolo palestinese. Pur appoggiando teoricamente una soluzione a due Stati, le politiche effettive della Germania rivelano un disagio nei confronti dell’esistenza e dell’espressione dell’identità palestinese.

Una delle prime reazioni delle autorità tedesche dopo il 7 ottobre è stata quella di vietare i simboli dell’identità palestinese, come portare la bandiera palestinese o indossare la kefiah. Inoltre, ci sono numerosi casi in cui il governo ha preso di mira e criminalizzato l’identità palestinese con il pretesto di sostenere Israele. Ad esempio, quando il ministro della Cultura Claudia Roth è stata criticata per aver applaudito il discorso dei co-registi israeliani e palestinesi del film “No Other Land” alla cerimonia di premiazione della Berlinale, si è difesa e ha stigmatizzato l’identità palestinese sostenendo che stava applaudendo solo il regista israeliano e non quello palestinese. Allo stesso modo, il premio della scrittrice palestinese Adania Shibli alla fiera del libro di Francoforte è stato annullato, non a causa delle sue azioni o dichiarazioni, ma semplicemente per la sua origine palestinese.

In seguito, è stata anche accusata di antisemitismo perché il suo pluripremiato libro trattava delle sofferenze del popolo palestinese durante la Nakba. Recentemente, il Senato di Berlino ha deciso di distribuire nelle scuole volantini che descrivono la Nakba come un mito, prendendo di mira il quartiere Neukölln di Berlino, dove vive la maggioranza della popolazione araba della città. Inoltre, la repressione dell’identità palestinese in Germania è precedente alla recente escalation di violenza a Gaza, come dimostra il divieto delle commemorazioni della Nakba negli ultimi anni e l’arresto dei manifestanti se persistono.

In generale, l’approccio tedesco all’identità palestinese è in linea con le posizioni sioniste più estreme e di destra, che vedono nella cancellazione dell’identità palestinese una precondizione per la sicurezza di Israele. Chi si oppone a questa posizione radicale, compresi molti attivisti ebrei, viene spesso etichettato come antisemita. Di conseguenza, i partiti di estrema destra con legami neonazisti possono protestare sotto la protezione della polizia, mentre gli ebrei che criticano le politiche israeliane vengono regolarmente arrestati durante le manifestazioni per la pace e accusati di antisemitismo. Deborah Feldman, attivista ebrea con sede a Berlino, sottolinea che solo gli ebrei che aderiscono al credo ufficiale tedesco e alla versione più radicale del sionismo sono considerati veri ebrei e quindi degni di protezione.

Prendere di mira l’identità palestinese è anche strettamente legato al fatto che la Germania è alle prese con il proprio senso di colpa storico.

Prendere di mira l’identità palestinese è anche strettamente legato al fatto che la Germania è alle prese con il proprio senso di colpa storico. La persistenza dell’identità e della resistenza palestinese, in particolare nel raccontare la Nakba, sfida la narrazione prevalente della cultura della memoria tedesca e ne mostra i limiti. In questa narrazione, il concetto di “Vergangenheitsbewältigung”, o “fare i conti con il passato”, spicca come un risultato significativo della Germania moderna. A differenza di molte altre nazioni, la Germania ha affrontato le atrocità del passato invece di negarle o sopprimerle. Ha promosso una cultura del ricordo per affrontare questi orrori.

In questo contesto, il sostegno a Israele è spesso visto come un mezzo per affrontare questi crimini storici e cercare la redenzione dalla colpa passata. La fondazione di Israele offre anche un “lieto fine” alla storia oscura della Germania. In quanto tale è percepita come una “concezione immacolata“. Tuttavia, la Nakba serve a ricordare che la creazione di Israele non è né una concezione immacolata né la fine delle sofferenze. Al contrario, la situazione attuale dei palestinesi sottolinea che la storia è in corso, con le ripercussioni durature, anche se indirette, dei crimini storici della Germania. Mentre il sionismo è precedente al nazismo e all’Olocausto, una significativa migrazione di ebrei in Palestina si è verificata solo dopo l’ascesa al potere del partito nazista nel 1933 e l’inizio della persecuzione degli ebrei europei.

Di conseguenza, è ragionevole pensare che senza l’Olocausto i palestinesi non avrebbero perso le loro terre e non starebbero sopportando persecuzioni e oppressioni.

Questo riconoscimento sfida la Germania a riconoscere e ad affrontare la condizione dei palestinesi come parte della sua responsabilità storica. Se la Germania vuole veramente affrontare le conseguenze dell’Olocausto, deve riconoscere che i suoi obblighi storici si estendono al popolo palestinese. Finora questo aspetto è mancato nel dibattito tedesco, mostrando così i limiti della cultura della memoria della Germania.

Nel complesso, la posizione tedesca in questa guerra è stata inquietante e preoccupante sotto molti aspetti. Non solo è stata moralmente corrotta, ma è stata anche strategicamente cieca e ha avuto un impatto negativo sulla politica interna ed estera della Germania.

La restrizione delle libertà fondamentali, come la libertà di manifestazione e di espressione, e il profiling dei dissidenti, costituiscono un pericoloso precedente per il futuro della democrazia tedesca. E, cosa ancora più importante, sta segnando profondamente le menti della crescente popolazione araba e musulmana della Germania. Dopo l’escalation di violenza, i musulmani in Germania si sentono esclusi ed emarginati. Non solo sono allontanati dalla posizione pro-Israele della Germania e dall’apparente mancanza di empatia dell’élite politica nei confronti del tributo umano a Gaza, ma devono anche affrontare ripetute stigmatizzazioni da parte dei leader politici tedeschi. Questo episodio rischia di avere ripercussioni a lungo termine sulle già vacillanti politiche di integrazione della Germania.

In termini di politica estera, la Germania ha cercato di ritagliarsi una nicchia enfatizzando il soft power e sostenendo di perseguire una politica estera orientata ai valori. Questa enfasi sui valori è diventata ancora più evidente dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Ma nel regno del realismo politico, il mantenimento di una politica estera orientata ai valori richiede una costante convalida. L’attuale posizione della Germania sulle azioni di Israele a Gaza ha minato la sua pretesa di superiorità morale. Questa posizione non solo manca di integrità morale, ma si rivela anche strategicamente controproducente.

L’investimento decennale della Germania nel soft power ha subito un duro colpo, soprattutto nel Sud del mondo. Inoltre, i ripetuti appoggi al regime israeliano hanno indebolito le prospettive di pace regionali e, di conseguenza, la sicurezza di Israele. Dato che l’influenza politica della Germania in Medio Oriente è sempre stata limitata, si potrebbe sostenere che la sua posizione non avrebbe comunque fatto molta differenza. Questo è parzialmente vero. Ma la nota posizione della Germania a sostegno di Israele le conferisce anche un vantaggio simbolico. In un mondo in cui anche la Germania comincia a criticare Israele, questo messaggio politico sarà molto più forte della condanna di altri Paesi europei.

La responsabilità storica della Germania consiste quindi nel non sostenere ciecamente Israele nella sua guerra contro i palestinesi. Al contrario, è necessaria una comprensione più sfumata dei suoi obblighi storici, che devono estendersi ai palestinesi. La vera amicizia della Germania nei confronti di Israele dovrebbe manifestarsi in un raddoppio degli sforzi per sostenere la pace nella regione.

