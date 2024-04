Testimonianze

Centosessantaduesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 16 marzo 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione Le promesse di controllare la carestia non sono mantenute e i negoziati non portano ad un accordo Il sesto giorno del mese di Ramadan passa come i giorni precedenti, con la popolazione che vive all’ombra…