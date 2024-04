Uncategorized

Articolo pubblicato originariamente su Globalist Umberto De Giovannangeli Il lessico dell’orrore ha bisogno di essere ripulito, edulcorato, reso potabile per l’opinione pubblica internazionale. Genocidio non va bene. Soluzione finale ancor meno. Deportazione, neanche. Il lessico dell’orrore ha bisogno di essere ripulito, edulcorato, reso potabile per l’opinione pubblica internazionale. Genocidio non va bene. Soluzione finale ancor…