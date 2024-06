Gaza: i terribili numeri del genocidio al 2 giugno

Articolo pubblicato originariamente sul Pungolo Rosso

Qui di seguito i terribili numeri, al 2 giugno, dell’operazione-genocidio messa in atto a Gaza dallo stato di Israele, con il totale sostegno di Stati Uniti, Italia, Unione europea, e l’altrettanto piena complicità dei paesi arabi rimasti a guardare lo “spettacolo”. La fonte è l’autorità di Gaza. STOP THE GENOCIDE NOW!

◻️ 240, i giorni della guerra genocida

◻️ 3.247, i massacri commessi dall’esercito di occupazione

◻️ 46.439, i martiri e le persone scomparse

◻️ 10.000, gli scomparsi

◻️ 36.439, i martiri arrivati negli ospedali

◻️ 15.438, i bambini uccisi

◻️ 32, i bambini morti a causa della malnutrizione e della disidratazione

◻️ 10.231, le donne uccise

◻️ 498, i martiri nel personale medico

◻️ 70, gli uccisi appartenenti alla Protezione Civile

◻️ 147, i giornalisti uccisi

◻️ 7, fosse comuni causate dall’occupazione all’interno degli ospedali

◻️ 520, i martiri recuperati da sette fosse comuni all’interno degli ospedali

◻️ 148, i centri di accoglienza presi di mira dall’occupazione “israeliana”

◻️ 82.627, i feriti (uomini e donne)

◻️ il 70% delle vittime sono bambini e donne

◻️ 17.000, i bambini rimasti senza i loro genitori, o uno dei loro genitori

◻️ 11.000, i feriti che per essere curati devono andare all’estero

◻️ 10.000, i malati di cancro che corrono il rischio di morte, e hanno bisogno di cure.

◻️ 1.095.000, sono i colpiti da malattie infettive a seguito dello sfollamento

◻️ 20.000, i casi di infezione virale da epatite dovuta allo sfollamento

◻️ 60.000, le donne incinte a rischio, per mancanza di accesso all’assistenza sanitaria

◻️ 350.000, i pazienti cronici a rischio a causa della prevenzione dell’assunzione dei farmaci

◻️ 5.000, gli arresti nella Striscia di Gaza durante la guerra genocida

◻️ 310, gli arresti di personale sanitario

◻️ 20, i casi di arresto di giornalisti, i cui nomi sono noti

◻️ 2 milioni, gli sfollati nella Striscia di Gaza.

◻️ 192, le sedi governative distrutte dall’occupazione

◻️ 109, le scuole e le università completamente distrutte

◻️ 318, le scuole e le università parzialmente distrutte

◻️ 604, le moschee completamente distrutte

◻️ 200, le moschee parzialmente distrutte

◻️ 3, le chiese prese di mira e distrutte dall’occupazione

◻️ 88.300, le unità abitative completamente distrutte dall’occupazione

◻️ 303.000, le unità abitative parzialmente distrutte dall’occupazione

◻️ 78.000, le tonnellate di esplosivo sganciate dall’occupazione sulla Striscia di Gaza

◻️ 33, gli ospedali messi fuori uso dall’occupazione

◻️ 55, i centri sanitari che l’occupazione ha messi fuori uso

◻️ 160, le istituzioni sanitarie prese a bersaglio dall’occupazione

◻️ 131, le ambulanze prese di mira dall’occupazione

◻️ 206, i siti archeologici e del patrimonio artistico distrutti dall’occupazione

◻️ 33 miliardi di dollari, le perdite iniziali dirette della guerra di sterminio nella Striscia di Gaza