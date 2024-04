Articolo pubblicato originariamente su Contropiano

Di Jamal Iqrith*

Dopo la messa al bando del Congresso palestinese: migliaia di persone contro la repressione e l’azione israeliana nella Striscia di Gaza. Divieto d’ingresso per Yanis Varoufakis.

La gestione della questione palestinese da parte del governo tedesco sta diventando sempre più grottesca: venerdì, la polizia ha preso d’assalto il congresso palestinese previsto per questo fine settimana a Berlino due ore dopo il suo inizio a causa di un presunto “divieto di attività politica” da parte del presidente Salman Abu Sitta, che era collegato con un videomessaggio.

L’evento, organizzato da gruppi di sinistra, è stato abbandonato e i 250 partecipanti hanno dovuto lasciare la sala. Il congresso resterà vietato per tutto il fine settimana. Un altro oratore, il chirurgo e rettore dell’Università di Glasgow, Ghassan Abu Sitta, palestinese-britannico, non ha ottenuto il permesso di ingresso all’aeroporto di Berlino. Sabato, il ministero federale dell’Interno ha emesso un divieto di ingresso e di attività contro l’ex ministro delle finanze greco Yannis Varoufakis, che avrebbe dovuto parlare, come annunciato sui social media.

Il ministro federale dell’Interno Nancy Faeser (SPD) ha elogiato venerdì la polizia per un “giro di vite sul Congresso” e ha dichiarato che la “propaganda islamista” non sarebbe stata tollerata. In una conferenza stampa convocata spontaneamente sabato mattina, gli organizzatori hanno lanciato gravi accuse contro il governo tedesco: l’azione ha dimostrato che lo stato tedesco non voleva che “la sua complicità nel genocidio di Gaza” fosse affrontata e accusata. Il divieto è “sbagliato e pericoloso” e lo sviluppo segna un “nuovo livello di repressione” perché il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di riunione “non solo è stato limitato, ma completamente minato per diversi giorni”. Da un punto di vista legale, anche la giustificazione del divieto come misura particolarmente drastica è più che dubbia, ha spiegato Nadija Samour, consulente legale del servizio eventi, interpellata da jW. Il divieto di attività si applica solo in caso di presenza fisica di una persona.

Dopo che il congresso è stato bandito poco dopo il suo inizio di venerdì, gli organizzatori hanno organizzato una manifestazione per sabato contro la repressione e il sostegno tedesco al governo israeliano nelle sue azioni contro la popolazione civile di Gaza. Secondo gli organizzatori, si sono radunate oltre 9.000 persone. La polizia è stata dispiegata con 900 agenti e sono stati effettuati diversi arresti.

Questo fine settimana, è stato fatto di tutto per evitare che il sostegno tedesco alle azioni di Israele nella Striscia di Gaza venisse criticato. Tuttavia, a causa delle molestie nei confronti dei partecipanti e degli oratori di spicco, ora si è verificato il contrario: un Congresso della Palestina ben funzionante difficilmente avrebbe potuto ottenere una maggiore attenzione internazionale per la gestione autoritaria del movimento di solidarietà con la Palestina della Repubblica Federale di Germania.

* da Junge Welt