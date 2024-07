Il piano di Israele per l’annessione della Cisgiordania

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Il piano del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich per l’annessione della Cisgiordania vedrebbe oltre il 60% del territorio diventare parte di Israele. Ma gli esperti palestinesi dicono che “sta già accadendo”.

Di QASSAM MUADDI

La questione dell’annessione strisciante della Cisgiordania da parte di Israele è riemersa negli ultimi giorni dopo che una registrazione trapelata del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha rivelato un piano “drammatico” per imporre il controllo israeliano permanente sulla Cisgiordania “senza che il governo venga accusato di averla annessa”, come ha detto Smotrich.

Le dichiarazioni di Smotrich, registrate dall’ONG israeliana Peace Now e pubblicate dalla CNN e dal New York Times, sono state fatte durante un discorso tenuto ai leader dei coloni all’inizio di giugno. Smotrich è stato registrato mentre diceva di aver elaborato un piano nell’ultimo anno e mezzo e di averlo esposto al Primo Ministro Netanyahu, che era “pienamente d’accordo”.

Il piano prevede il trasferimento delle autorità amministrative in Cisgiordania dall’esercito israeliano alle autorità civili del governo israeliano. Smotrich ha dichiarato di aver supervisionato la creazione di un intero corpo amministrativo direttamente collegato al governo e che i membri di questo corpo erano già inseriti nell’Amministrazione civile dell’esercito israeliano.

Nel 1967, Israele ha iniziato ad amministrare la Cisgiordania e Gaza sotto un organo amministrativo militare, il Governo Militare, e nel 1981, al suo posto, è stata istituita l’Amministrazione Civile. Dopo la formazione del governo più a destra della storia di Israele da parte di Netanyahu nel 2022, Smotrich è stato messo a capo dell’Amministrazione civile. Dal 7 ottobre, le politiche hardline di Smotrich, che spingono per l’espansione degli insediamenti, hanno raggiunto nuove vette, con il piano di annessione recentemente trapelato che fa temere le intenzioni autodefinite fasciste nei confronti dei palestinesi che vivono in Cisgiordania.

Secondo Smotrich, i cambiamenti amministrativi che intende attuare rappresentano un “cambiamento drammatico” equivalente a “cambiare il DNA del sistema”.

Smotrich ha affermato che sono stati stanziati ingenti budget per progetti infrastrutturali per l’espansione degli insediamenti e per “misure di sicurezza” per gli insediamenti, aggiungendo che l’obiettivo di tale piano è “evitare che la Cisgiordania diventi parte di uno Stato palestinese”.

IL MINISTRO DELLE FINANZE ISRAELIANO BEZALEL SMOTRICH ASSISTE AL FUNERALE DEL SOLDATO ISRAELIANO SHILO AMIR NEL CIMITERO MILITARE DI MONTE HERZEL A GERUSALEMME, IL 7 LUGLIO 2023. (FOTO: ABIR SULTAN/EFE VIA ZUMA PRESS/APA IMAGES)

Il piano Smotrich “è già in atto

La fuga di notizie di Smotrich arriva in un momento in cui la Cisgiordania ha assistito a un drammatico aumento delle violenze dei coloni contro i villaggi palestinesi dal 7 ottobre. Nei primi giorni dell’attuale assalto israeliano a Gaza, i coloni israeliani hanno lanciato una serie di attacchi contro le comunità rurali palestinesi, espellendo completamente almeno 20 comunità nella Valle del Giordano, nelle adiacenti pendici orientali (l’area di Mu’arrajat) e a Masafer Yatta, nelle colline meridionali di Hebron. L’alleato di Smotrich e ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha supervisionato personalmente la distribuzione di armi da fuoco ai coloni, che continuano ad attaccare villaggi e strade palestinesi in Cisgiordania.

Il piano di Smotrich “è una descrizione di ciò che sta già accadendo sul campo”, ha dichiarato a Mondoweiss Khalil Tafakji, esperto palestinese di insediamenti israeliani e in passato direttore dell’unità mappe della Orient House di Gerusalemme.

“Questo è ciò che abbiamo descritto e contro cui abbiamo messo in guardia per anni: un’annessione de-facto della Cisgiordania a tappe, che va di pari passo con la violenza dei coloni per ripulire etnicamente l’Area C dai palestinesi”, ha sottolineato.

L’Area C comprende i territori della Cisgiordania dove i palestinesi non possono avere alcun tipo di sovranità o autorità secondo gli accordi di Oslo. Copre il 61% della Cisgiordania e comprende i confini del territorio, la Valle del Giordano e lo spazio tra le città palestinesi.

“Ma il piano rappresenta, di fatto, un cambiamento importante nel modo in cui la Cisgiordania viene trattata nel sistema israeliano”, ha detto Tafakji. “Poiché sarà sotto il controllo civile del governo israeliano, che faciliterà la costruzione e l’espansione degli insediamenti in modo tale che l’Area C diventerà un’estensione diretta di Israele”.

“La fase successiva”, ha continuato Tafakji. “Sarebbe togliere all’Autorità Palestinese l’autorità sulla costruzione e l’urbanizzazione nell’Area B, nello stesso momento in cui aumentano le pressioni sui palestinesi per costringerli ad andarsene”, ha spiegato.

L’Area B comprende le aree urbane al di fuori dei principali centri urbani, dove i palestinesi possono esercitare una limitata autorità civile senza il controllo della sicurezza, che è detenuto dall’esercito israeliano.

“Attualmente, nell’Area B, i palestinesi chiedono i permessi di costruzione alle municipalità locali, che possono concederli nell’ambito dei loro piani urbanistici”, ha precisato Tafakji. Questo rimarrebbe invariato, ma i piani urbanistici non sarebbero più definiti dalle municipalità”.