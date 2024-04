Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Benay Blend*

Il primo venerdì di Ramadan, i palestinesi sono tornati alla moschea per pregare sulle rovine della Moschea Farouk. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Quest’anno la Giornata della Terra ricorre durante il genocidio, la distruzione da parte di Israele non solo della vita delle persone ma anche della terra. Entro il 30 marzo 2024, Gaza avrà subito quasi sei mesi di brutale genocidio inflitto dal regime sionista.

Nel marzo 1972, Ghassan Kanafani partecipò alla quinta conferenza del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP) nel nord del Libano. Da quell’incontro nacque il documento di Kanafani “Compiti per una nuova era”, un testo che avrebbe potuto essere facilmente scritto per la Giornata della Terra 2024.

“L’esperienza della resistenza a Gaza”, ha scritto Kanafani, “costituisce una delle esperienze storiche più importanti per quanto riguarda la capacità di un popolo piccolo, povero, disarmato e geograficamente isolato di continuare, date le sue condizioni, una lotta eroica e quasi sconosciuta”.

Il 30 marzo 1976, la polizia israeliana uccise sei civili palestinesi mentre protestavano contro un’ulteriore espropriazione di terre palestinesi. Da quella data, il 30 marzo viene commemorato come Giornata della Terra, in onore dei sumoud indigeni (resilienza).

Tuttavia, la lotta continua proprio come ha detto Kanafani, con l’avvertenza che, sebbene Gaza possa essere isolata geograficamente e dal blocco sionista, non è più isolata nello spirito, poiché la campagna di pulizia etnica dell’entità ha unito le varie fazioni in tutta la Palestina storica e nel mondo.

Come spiega la dottoressa Amira Abo el-Fetouh, la Giornata della Terra di quest’anno sarà diversa. “In ogni senso pratico della parola”, scrive, “Gaza è inabitabile” a causa dell’assedio sionista. Eppure molti si rifiutano di andarsene.

Di conseguenza, Louis Abulayth (Brehony) descrive quello che chiama “il prezzo del sumud”, in particolare la famiglia di sua moglie a Gaza City che si rifiuta di lasciare la propria casa, sebbene finora sia stata demolita due volte dalle bombe dell’entità. Fortunatamente la famiglia è sopravvissuta, ma la loro storia è una delle tante le cui case sono state distrutte, a volte insieme agli abitanti.

“Quanti altri siano stati martirizzati”, dichiara Abulayth, “non lo sappiamo”. È proprio questo orrore, le storie che si moltiplicano di giorno in giorno, a rendere questa Giornata della Terra così insopportabile ma allo stesso tempo così significativa.

Come fanno le persone le cui case sono state distrutte insieme al terreno su cui sorgevano a celebrare una giornata che ricorda la terra? Ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, dove vivo, ho assistito di recente a una processione di carrelli della spesa che scendevano lentamente lungo la strada, con i proprietari fortunati ad avere un carrello in cui riporre le proprie cose.



Negli ultimi anni, il termine “senza casa” ha sostituito la precedente etichetta di “senzatetto”, in parte perché riconosce che quasi tutti hanno una casa composta da amici, famiglia e comunità. Per molti palestinesi, la terra è più preziosa di una casa.

Secondo el-Fetouh, questo legame con la terra rappresenta “il patriottismo palestinese e incarna la lotta per ripristinare l’armonia e l’unità nazionale tra tutte le fazioni palestinesi”. Quest’anno la nozione di unità è particolarmente importante, in quanto riguarda non solo l’unità tra le fazioni, ma anche con la diaspora e i movimenti di solidarietà in tutto il mondo.

Il 15 marzo 2024, i palestinesi in Palestina e in esilio hanno redatto una dichiarazione che chiede “l’unità della terra, del popolo e della lotta”. Pubblicata su Mada Masr, dichiara che la liberazione è vicina, rendendo la lotta collettiva più pertinente che mai. A Gaza, spiega, il popolo “ci sta mostrando la strada, reclamando la nostra agenzia e facendo avanzare la lotta per una vita migliore, non solo in Palestina ma anche al di fuori di essa”.

La dichiarazione riconosce il ruolo dei palestinesi in esilio, dei detenuti nelle carceri, dei contadini tra gli uliveti della Palestina occupata e di coloro che partecipano ai movimenti di solidarietà uniti da alleati internazionali, dal Sudafrica alle strade delle principali città dell’Occidente. Invece di soffermarsi sulle sconfitte, il documento documenta le principali vittorie che hanno dimostrato al mondo che l’entità non è invincibile.



Significativamente, il documento afferma ciò che deve accadere al di là di un cessate il fuoco per evitare il ritorno allo status quo. “Non ci sarà mai sovranità palestinese senza smantellare il sionismo”, dichiara, così come non ci può essere soluzione che non includa il legittimo diritto al ritorno.

Si conclude con il mantra che si sente spesso nelle manifestazioni: non ci può essere “pace senza giustizia”, una richiesta che non è soddisfatta dalla richiesta di un “cessate il fuoco”, come si è visto nell’ultimo “falso cessate il fuoco” lanciato dagli Stati Uniti alle Nazioni Unite.

Richiamando l’agenda internazionalista di Kanafani, la dichiarazione elogia gli alleati globali, in particolare il Sudafrica, per aver combattuto a fianco dei palestinesi per un ordine globale più giusto. Quando ha detto quanto segue, Kanafani potrebbe aver pensato agli attuali sostenitori che provengono dal Sud del mondo: “L’imperialismo si è diffuso in tutto il mondo, con la testa in Asia orientale, il cuore in Medio Oriente e le arterie che raggiungono l’Africa e l’America Latina. Ovunque lo si colpisca, lo si danneggia e si serve la rivoluzione mondiale”.



Di conseguenza, la Giornata della Liberazione Africana (ALD) di quest’anno, che si tiene tradizionalmente il 15 aprile, considera la Palestina, le Americhe, l’Africa e l’Oceania come la stessa lotta, una lotta collettiva per “distruggere il colonialismo”. Allo stesso modo, il Collettivo NDN collega il diritto al ritorno con la restituzione della terra, citando ancora una volta Kanafani come giustificazione: “La causa palestinese non è una causa solo per i palestinesi, ma una causa per ogni rivoluzionario, in quanto causa delle masse sfruttate e oppresse nella nostra epoca”.

Nel suo documento di posizione su questo tema, il Collettivo NDN indica il colonialismo dei coloni, il genocidio e l’apartheid come i problemi di fondo che legano tutti i popoli indigeni. Come i nativi dell’Isola della Tartaruga lottano per reclamare la loro terra, così i palestinesi lottano “per tornare alla terra e perché la terra torni per il popolo”. Il legame con la terra definisce la cultura del popolo e il suo ruolo nel mondo.

Queste distinzioni sono importanti perché troppo spesso i leader occidentali e i loro alleati deviano la conversazione su Netanyahu e/o sulla mancanza di uno Stato palestinese come questione centrale. Come osserva il giornalista/attivista Ramzy Baroud, il nocciolo del problema può essere dedotto dal sistema di credenze che costituisce il sionismo, un’ideologia “razzista ed esclusivista” che si basa sulla pulizia etnica dei palestinesi per raggiungere il suo fine.



Per questo motivo, la richiesta di uno Stato palestinese suona vuota. “Ridurre tutte queste questioni alla ricerca di soluzioni politiche creative che si limitino a vendere false speranze al popolo palestinese non è solo ignorante o subdolo”, conclude Baroud, “ma anche un diversivo dal vero problema: l’ideologia del sionismo di Israele”.

Di conseguenza, nella Giornata della Terra 2024 e oltre, l’appello per il cessate il fuoco deve essere collegato a un pensiero per ciò che viene dopo, in particolare lo smantellamento del governo sionista che deve essere seguito da qualsiasi decisione dei palestinesi.

In “Le risoluzioni per il cessate il fuoco stanno costruendo il potere politico negli Stati Uniti”, Michael Arria scrive di come la diffusione delle risoluzioni cittadine stia “trasformando il potere di strada in potere politico”. Mentre la gente comincia a fare collegamenti tra Israele e il militarismo statunitense, Arria ammette che queste risoluzioni sono solo simboliche in termini di fine del genocidio a Gaza.

Per mettere i palestinesi al centro, questi appelli devono andare oltre, includendo richieste di smantellamento dello Stato sionista, la concessione del diritto al ritorno e, infine, la richiesta che i responsabili del genocidio, così come coloro che hanno aiutato e favorito, siano portati davanti alla Corte penale internazionale (CPI) come criminali di guerra.

Nella Giornata della Terra del 2021, Yousef M. Aljamal ha scritto profeticamente quanto segue: “È la terra che ha sempre collegato i palestinesi con la nozione di casa – non i muri, non le case, non i detriti o i mattoni. Per questo motivo, la demolizione delle case palestinesi può rendere i palestinesi senza casa, ma non saranno mai senza casa o senza terra. Perché la nostra casa è la nostra terra”.

* Benay Blend ha conseguito il dottorato in Studi americani presso l’Università del New Mexico. Tra i suoi lavori accademici figurano Douglas Vakoch e Sam Mickey, Eds. (2017), “‘Neither Homeland Nor Exile are Words’: ‘Situated Knowledge’ in the Works of Palestinian and Native American Writers”. Ha contribuito con questo articolo a The Palestine Chronicle.