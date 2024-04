Articolo pubblicato originariamente su APN News

Martedì le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per 2,8 miliardi di dollari per fornire gli aiuti disperatamente necessari a 3 milioni di palestinesi, sottolineando che affrontare l’incombente carestia nella Gaza devastata dalla guerra richiede non solo cibo ma servizi igienico-sanitari, acqua e strutture sanitarie.

Andrea De Domenico, capo dell’ufficio umanitario delle Nazioni Unite per Gaza e Cisgiordania, ha detto ai giornalisti che sono necessarie “operazioni massicce” per ripristinare tali servizi e soddisfare gli standard minimi – e questo non può essere fatto durante le operazioni militari.

Ha sottolineato la distruzione di ospedali, strutture idriche e igienico-sanitarie, case, strade e scuole, aggiungendo che “non esiste una sola università a Gaza”.

De Domenico ha affermato che la seconda grande operazione militare israeliana recentemente conclusasi presso l’ospedale Shifa, la più grande struttura medica di Gaza, è stata così distruttiva che la struttura è stata costretta a chiudere. Ad esempio, ha messo in dubbio quale fosse l’obiettivo militare di sparare a uno scanner MRI che esamina parti del corpo e può rilevare i tumori

Ha detto che la sua squadra ha avuto a che fare con “una scena di terrore” all’ospedale, con colleghi delle Nazioni Unite e palestinesi che hanno aiutato le persone a cercare di riconoscere i membri della famiglia dalle scarpe o dai vestiti sui “resti dei cadaveri”.

Israele ha promesso di aprire più valichi di frontiera verso Gaza e di aumentare il flusso di aiuti verso Gaza dopo che i suoi attacchi di droni hanno ucciso sette operatori umanitari della World Central Kitchen che stavano consegnando cibo nel territorio il 1° aprile.

Gli omicidi sono stati condannati dai più stretti alleati di Israele e hanno accresciuto le critiche alla condotta di Israele nella guerra durata 6 mesi con Hamas, scatenata dall’attacco a sorpresa del gruppo estremista nel sud di Israele che ha ucciso circa 1.200 persone e ha portato alla presa in ostaggio di altre 250 persone. Secondo i funzionari sanitari locali, l’offensiva israeliana a Gaza mirata a distruggere Hamas ha causato devastazioni diffuse e ucciso oltre 33.800 persone.

De Domenico ha detto che ci sono segnali della “buona intenzione” di Israele di portare più assistenza umanitaria a Gaza, citando l’apertura di un valico verso il nord, che affronta la più grave minaccia di carestia, e l’apertura di panifici lì.

Ma le Nazioni Unite continuano a spingere Israele a fare di più, ha detto.

De Domenico ha sottolineato i dinieghi e i ritardi israeliani sulle richieste delle Nazioni Unite di far entrare convogli di aiuti a Gaza.

Ha detto che il 41% delle richieste delle Nazioni Unite che richiedevano il passaggio attraverso i posti di blocco israeliani sono state respinte durante la settimana dal 6 al 12 aprile, e la scorsa settimana un convoglio dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia UNICEF e del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite è stato coinvolto in un fuoco incrociato in un’area che era dovrebbe essere sicuro.

De Domenico ha affermato che i convogli spesso trascorrono ore ai posti di blocco e vengono sgomberati solo nel pomeriggio, troppo tardi per effettuare le consegne e tornare sani e salvi nelle ore diurne. Ha detto che gli israeliani sanno che questo è il modo in cui operano le Nazioni Unite, e che i ritardi consentono loro di dire “non ti stiamo negando ciecamente” mentre controllano ciò che accade.

“Continuiamo a dialogare con loro e il nostro obiettivo è davvero risolvere il problema e fornire aiuti”, ha affermato.

Secondo l’autorità della comunità internazionale nel determinare la gravità delle crisi alimentari, la carestia è imminente nel nord di Gaza, dove il 70% delle persone soffre una fame catastrofica. E il suo recente rapporto avverte che un’escalation della guerra potrebbe spingere metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sull’orlo della fame.

De Domenico ha affermato che l’appello delle Nazioni Unite è stato ridotto da 4 miliardi di dollari a causa delle difficoltà nel far arrivare gli aiuti a Gaza – e, soprattutto, nel portarli alle persone che ne hanno più bisogno.

Ha detto che il 90% dei 2,8 miliardi di dollari richiesti per il resto dell’anno è per Gaza e il 10% è per la Cisgiordania, che ha visto un’impennata della violenza e degli attacchi dei coloni.