Articolo pubblicato originariamente da Al-Jazeera

Dagli Stati Uniti all’Australia, gli studenti chiedono alle loro università di disinvestire e di interrompere i legami con Israele.

Manifestazioni e sit-in pro-palestinesi si stanno diffondendo nelle università di tutti gli Stati Uniti e in diversi campus del mondo.

La Columbia University di New York, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti, è emersa come centro dell’attivismo studentesco dopo l’inizio della guerra di Israele a Gaza, più di sei mesi fa, con proteste sia a sostegno della guerra che contro di essa.

Il 19 aprile, più di 100 manifestanti sono stati arrestati nel campus mentre la polizia sgomberava un accampamento allestito dagli studenti.

Il 22 aprile gli amministratori della Columbia hanno annunciato che le lezioni si terranno in modalità ibrida fino alla fine del semestre primaverile.

Cosa chiedono i manifestanti?

Gli studenti e i docenti pro-Palestina della Columbia chiedono che la loro università disinvesta dalle aziende che traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza, che ha ucciso più di 34.400 persone e ne ha ferite almeno 77.500.

Dove si svolgono le proteste?

Le proteste su larga scala all’interno delle università si sono estese ad almeno altri 50 campus in tutto il mondo, tra cui l’Università di Yale, la Virginia Tech, l’Università del Texas ad Austin e l’Università della California a Berkeley.

Al Jazeera aggiornerà l’elenco non appena saranno disponibili ulteriori informazioni:

Australia: Università di Melbourne, Università di Sydney

Canada: Università McGill, Università Concordia

Francia: Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po), Università Sorbona

Italia: Università Sapienza

REGNO UNITO: Università di Leeds, University College di Londra, Università di Warwick

Stati Uniti: American University, Arizona State University, California State Polytechnic University, Columbia College Chicago, Columbia University, Cornell University, Drexel University, Emerson College, Emory University, Fashion Institute of Technology, Georgetown University, Humboldt, Indiana University Bloomington, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University East Lansing Campus, Morehouse College, New York University, Ohio State University, Rice University, Roosevelt University, School of the Art Institute of Chicago, Stanford University, Swarthmore College, Temple University, The City College of New York, The New School, Tufts University, University of California Berkeley, University of California Los Angeles, University of Chicago, University of Colorado, University of Connecticut, University of Maryland Baltimore County, University of Michigan Ann Arbor, University of Minnesota, University of New Mexico, University of North Carolina Charlotte, University of Pennsylvania, University of Pittsburgh, University of Southern California di Los Angeles, University of Texas Arlington, University of Texas Austin, University of Texas Dallas, University of Texas San Antonio, Vanderbilt University, Virginia Tech, Washington University, Yale University e George Washington University.

Dove sono stati arrestati studenti e docenti?

Almeno 900 studenti e docenti sono stati arrestati negli Stati Uniti negli ultimi 10 giorni, mentre i manifestanti continuano a chiedere una riforma del sistema giudiziario.

Diversi studenti sono stati sospesi, messi in libertà vigilata e, in rari casi, espulsi dalle loro università.

Momodou Taal era tra i quattro studenti della Cornell University, nello Stato di New York, che sabato sono stati “temporaneamente sospesi” per aver creato un accampamento nel campus.

Ha dichiarato ad Al Jazeera che gli studenti che protestavano hanno ricevuto minacce e sono stati sottoposti a doxxing, la pubblicazione di informazioni personali su Internet senza il loro consenso. Ha detto che questi studenti non hanno ricevuto alcuna protezione dalle loro istituzioni.

Alcune università hanno dovuto cancellare le cerimonie di laurea, mentre altre hanno visto i loro edifici, quadrilateri e cortili occupati dai manifestanti e in alcuni casi da accampamenti.