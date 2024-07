Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Soldati israeliani del Battaglione 8717 della Brigata Givati operano a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, durante un’operazione militare, 28 dicembre 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

I soldati israeliani descrivono la quasi totale assenza di regole di tiro nella guerra di Gaza, con le truppe che sparano a piacimento, incendiano le case e lasciano cadaveri per le strade – tutto con il permesso dei loro comandanti.

All’inizio di giugno, Al Jazeera ha mandato in onda una serie di video inquietanti che rivelano quelle che ha descritto come “esecuzioni sommarie”: soldati israeliani che sparavano a diversi palestinesi che camminavano vicino alla strada costiera nella Striscia di Gaza, in tre diverse occasioni. In ogni caso, i palestinesi sembravano disarmati e non rappresentavano una minaccia imminente per i soldati.

Questi filmati sono rari, a causa delle gravi limitazioni che i giornalisti devono affrontare nell’enclave assediata e del costante pericolo per le loro vite. Ma queste esecuzioni, che non sembrano avere alcuna motivazione di sicurezza, sono coerenti con le testimonianze di sei soldati israeliani che hanno parlato con +972 Magazine e Local Call dopo il loro rilascio dal servizio attivo a Gaza negli ultimi mesi. Confermando le testimonianze di testimoni oculari e medici palestinesi durante tutta la guerra, i soldati hanno descritto di essere autorizzati ad aprire il fuoco sui palestinesi praticamente a piacimento, compresi i civili.

Le sei fonti – tutte tranne una che ha parlato a condizione di anonimato – hanno raccontato come i soldati israeliani giustiziassero abitualmente i civili palestinesi semplicemente perché entravano in un’area che l’esercito definiva “no-go zone”. Le testimonianze dipingono il quadro di un paesaggio disseminato di cadaveri di civili, che vengono lasciati marcire o mangiati da animali randagi; l’esercito si limita a nasconderli alla vista prima dell’arrivo dei convogli di aiuti internazionali, in modo che “le immagini di persone in avanzato stato di decomposizione non vengano fuori”. Due dei soldati hanno anche testimoniato una politica sistematica di incendiare le case palestinesi dopo averle occupate.

Diverse fonti hanno descritto come la possibilità di sparare senza restrizioni abbia dato ai soldati un modo per sfogarsi o per alleviare il grigiore della loro routine quotidiana. “Le persone vogliono vivere l’evento [pienamente]”, ha ricordato S., un riservista che ha prestato servizio nel nord di Gaza. “Personalmente ho sparato alcuni proiettili senza motivo, in mare, sul marciapiede o su un edificio abbandonato. Lo riportano come ‘fuoco normale’, che è un nome in codice per dire ‘mi annoio, quindi sparo'”.

Dagli anni ’80, l’esercito israeliano si è rifiutato di divulgare le sue norme sul fuoco aperto, nonostante le varie petizioni presentate all’Alta Corte di Giustizia. Secondo il sociologo politico Yagil Levy, dalla Seconda Intifada “l’esercito non ha fornito ai soldati regole di ingaggio scritte”, lasciando molto all’interpretazione dei soldati sul campo e dei loro comandanti. Oltre a contribuire all’uccisione di oltre 38.000 palestinesi, le fonti hanno testimoniato che queste direttive poco rigorose sono anche in parte responsabili dell’elevato numero di soldati uccisi dal fuoco amico negli ultimi mesi.

“C’era totale libertà di azione”, ha detto B., un altro soldato che ha prestato servizio nelle forze regolari a Gaza per mesi, anche nel centro di comando del suo battaglione. “Se c’è [anche] una sensazione di minaccia, non c’è bisogno di spiegare – si spara e basta”. Quando i soldati vedono qualcuno avvicinarsi, “è lecito sparare al suo centro di massa [il suo corpo], non in aria”, ha continuato B.. “È lecito sparare a tutti, a una ragazza giovane, a una donna anziana”.

One can only assume there’s a total collapse of leadership and discipline here. A hugely dangerous state of affairs for any military, especially one at war. pic.twitter.com/grPYQ1sXcQ — Charlie Herbert (@Charlie533080) April 6, 2024

B. ha poi descritto un incidente avvenuto a novembre, quando i soldati hanno ucciso diversi civili durante l’evacuazione di una scuola vicino al quartiere Zeitoun di Gaza City, che era servita come rifugio per i palestinesi sfollati. L’esercito aveva ordinato agli sfollati di uscire a sinistra, verso il mare, anziché a destra, dove erano appostati i soldati. Quando è scoppiato uno scontro a fuoco all’interno della scuola, coloro che hanno deviato dalla parte sbagliata nel caos che ne è seguito sono stati immediatamente colpiti.

“C’erano informazioni sul fatto che Hamas volesse creare il panico”, ha detto B.. “È iniziata una battaglia all’interno; la gente è scappata. Alcuni sono fuggiti a sinistra verso il mare, ma altri sono scappati a destra, compresi i bambini. Tutti quelli che sono andati a destra sono stati uccisi: 15-20 persone. C’era un mucchio di corpi”.

La gente sparava a piacimento, con tutte le sue forze”.

B. ha affermato che è difficile distinguere i civili dai combattenti a Gaza, sostenendo che i membri di Hamas spesso “vanno in giro senza armi”. Ma il risultato è che “ogni uomo tra i 16 e i 50 anni è sospettato di essere un combattente”.

Soldati israeliani del Battaglione 8717 della Brigata Givati in azione a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, 28 dicembre 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

M., un altro riservista che ha prestato servizio nella Striscia di Gaza, ha spiegato che tali ordini provengono direttamente dai comandanti della compagnia o del battaglione sul campo. “Quando non ci sono [altre] forze dell’IDF [nell’area]… si spara senza limiti, come se fosse una follia. E non solo con armi leggere: mitragliatrici, carri armati e mortai”.

Anche in assenza di ordini dall’alto, M. ha testimoniato che i soldati sul campo si fanno regolarmente giustizia da soli. “Soldati regolari, ufficiali minori, comandanti di battaglione – i ranghi minori che vogliono sparare, ottengono il permesso”.

S. ha ricordato di aver sentito alla radio di un soldato di stanza in un recinto di protezione che ha sparato a una famiglia palestinese che passeggiava nelle vicinanze. “All’inizio dicono ‘quattro persone’. Poi si dice ‘due bambini più due adulti’ e alla fine si dice ‘un uomo, una donna e due bambini’. Puoi comporre l’immagine da solo”.

Solo uno dei soldati intervistati per questa inchiesta ha voluto essere identificato per nome: Yuval Green, un riservista di 26 anni di Gerusalemme che ha prestato servizio nella 55ª Brigata paracadutisti nel novembre e dicembre dello scorso anno (Green ha recentemente firmato una lettera di 41 riservisti che dichiarano il loro rifiuto di continuare a prestare servizio a Gaza, dopo l’invasione dell’esercito a Rafah). “Non c’erano restrizioni sulle munizioni”, ha detto Green a +972 e Local Call. “La gente sparava solo per alleviare la noia”.

Green ha descritto un incidente avvenuto una notte durante la festa ebraica di Hanukkah, a dicembre, quando “il gruppo di sparava a raffica”.

C., un altro soldato che ha prestato servizio a Gaza, ha spiegato che quando i soldati sentivano degli spari, si informavano via radio per chiarire se ci fosse un’altra unità militare israeliana nell’area e, in caso contrario, aprivano il fuoco. “La gente sparava a piacimento, con tutte le sue forze”. Ma come ha notato C., sparare senza restrizioni significava esporre spesso i soldati all’enorme rischio del fuoco amico, che ha descritto come “più pericoloso di Hamas”. “In diverse occasioni, le forze dell’IDF hanno sparato nella nostra direzione. Non abbiamo risposto, abbiamo controllato alla radio e nessuno è rimasto ferito”.

Soldati israeliani del Battaglione 8717 della Brigata Givati in azione a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, 28 dicembre 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Al momento in cui scriviamo, 324 soldati israeliani sono stati uccisi a Gaza dall’inizio dell’invasione di terra, di cui almeno 28 per fuoco amico, secondo l’esercito. Secondo l’esperienza di Green, questi incidenti erano il “problema principale” che metteva in pericolo la vita dei soldati. “C’è stato un bel po’ di fuoco amico; mi ha fatto impazzire”, ha detto.

Per Green, le regole di ingaggio dimostravano anche una profonda indifferenza per la sorte degli ostaggi. “Mi hanno parlato della pratica di far esplodere i tunnel e ho pensato che se ci fossero stati degli ostaggi, li avrebbero uccisi”. Dopo che i soldati israeliani a Shuja’iyya hanno ucciso tre ostaggi che sventolavano bandiere bianche a dicembre, pensando che fossero palestinesi, Green ha detto di essere arrabbiato, ma gli è stato detto che “non c’è niente che possiamo fare”. I comandanti hanno affilato le procedure, dicendo: “Dovete prestare attenzione ed essere sensibili, ma siamo in una zona di combattimento e dobbiamo essere vigili””.

B. ha confermato che anche dopo l’incidente di Shuja’iyya, che sarebbe stato “contrario agli ordini” dei militari, le norme sul fuoco aperto non sono cambiate. “Per quanto riguarda gli ostaggi, non avevamo una direttiva specifica”, ha ricordato. “I vertici dell’esercito hanno detto che dopo l’uccisione degli ostaggi hanno informato i soldati sul campo. [Ma non hanno parlato con noi”. Lui e i soldati che erano con lui hanno saputo dell’uccisione degli ostaggi solo due settimane e mezzo dopo l’incidente, dopo aver lasciato Gaza.

“Ho sentito dichiarazioni [da parte di altri soldati] che gli ostaggi sono morti, non hanno alcuna possibilità, devono essere abbandonati”, ha osservato Green. Mi ha dato molto fastidio… il fatto che continuassero a dire: “Siamo qui per gli ostaggi”, ma è chiaro che la guerra danneggia gli ostaggi. Questo era il mio pensiero allora; oggi si è rivelato vero”.

Un edificio viene giù e la sensazione è: “Wow, che divertimento””.

A., un ufficiale che ha servito nella Direzione delle Operazioni dell’esercito, ha testimoniato che la sala operativa della sua brigata – che coordina i combattimenti dall’esterno di Gaza, approvando gli obiettivi e prevenendo il fuoco amico – non ha ricevuto ordini chiari di fuoco aperto da trasmettere ai soldati sul campo. “Dal momento in cui si entra, non c’è mai stato un briefing”, ha detto. “Non abbiamo ricevuto istruzioni dai piani alti da trasmettere ai soldati e ai comandanti di battaglione”.

🧵Scenes from Israeli soldier Igal showing his 6261st battalion of the 261st Brigade systematically blowing up civilian houses in the eastern parts of Khan Younis as part of a buffer zone -> pic.twitter.com/NockhnYk48 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 16, 2024

Ha notato che c’erano istruzioni di non sparare lungo le vie umanitarie, ma altrove “si riempiono gli spazi vuoti, in assenza di altre direttive”. Questo è l’approccio: ‘Se è vietato lì, allora è permesso qui'”.

A. ha spiegato che sparare a “ospedali, cliniche, scuole, istituzioni religiose [e] edifici di organizzazioni internazionali” richiede un’autorizzazione superiore. Ma in pratica, “posso contare sulle dita di una mano i casi in cui ci è stato detto di non sparare. Anche per cose delicate come le scuole, [l’approvazione] sembra solo una formalità”.

In generale, ha proseguito A., “lo spirito nella sala operativa era “Prima spara, poi fai domande”. Nessuno verserà una lacrima se distruggiamo una casa quando non ce n’è bisogno o se spariamo a qualcuno che non era necessario”.

Shooting randomly at a mosque in the city -> pic.twitter.com/lbNyaDIf7B — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 16, 2024

A. ha dichiarato di essere a conoscenza di casi in cui i soldati israeliani hanno sparato a civili palestinesi che erano entrati nella loro area di operazione, coerentemente con un’inchiesta di Haaretz sulle “zone di uccisione” nelle aree di Gaza sotto l’occupazione dell’esercito. “Questo avviene di default. Nessun civile dovrebbe trovarsi nell’area, questa è la prospettiva. Abbiamo visto qualcuno alla finestra, così hanno sparato e lo hanno ucciso”. A. ha aggiunto che spesso non era chiaro dai rapporti se i soldati avessero sparato a militanti o a civili disarmati – e “molte volte sembrava che qualcuno fosse coinvolto in una situazione, e noi abbiamo aperto il fuoco”.

Ma questa ambiguità sull’identità delle vittime ha fatto sì che, per A., non ci si potesse fidare dei rapporti militari sul numero di membri di Hamas uccisi. “La sensazione nella stanza della guerra, e questa è una versione attenuata, era che ogni persona che uccidevamo, la contavamo come un terrorista”, ha testimoniato.

“L’obiettivo era contare quanti [terroristi] avevamo ucciso oggi”, ha continuato A.. “Ogni [soldato] vuole dimostrare di essere il più grande. La percezione era che tutti gli uomini fossero terroristi. A volte un comandante chiedeva improvvisamente dei numeri, e allora l’ufficiale della divisione correva da una brigata all’altra a scorrere l’elenco nel sistema informatico militare e a contare”.

Palestinesi nel sito di una moschea distrutta da un attacco aereo israeliano, vicino al campo profughi di Shaboura a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, 26 aprile 2024. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

La testimonianza di A. è coerente con un recente rapporto dell’outlet israeliano Mako, che parla di un attacco di droni da parte di una brigata che ha ucciso palestinesi nell’area di operazione di un’altra brigata. Gli ufficiali di entrambe le brigate si sono consultati su quale dovesse registrare gli omicidi. “Che differenza fa? Registralo per entrambi”, ha detto uno di loro all’altro, secondo la pubblicazione.

Nelle prime settimane dopo l’attacco del 7 ottobre guidato da Hamas, ha ricordato A., “la gente si sentiva molto in colpa per il fatto che ciò fosse accaduto sotto la nostra sorveglianza”, un sentimento condiviso dall’opinione pubblica israeliana in generale – e rapidamente trasformato in desiderio di punizione. Non c’era un ordine diretto di vendicarsi”, ha detto A., “ma quando si arriva a dei nodi decisionali, le istruzioni, gli ordini e i protocolli [relativi a casi “sensibili”] hanno solo una certa influenza”.

Quando i droni trasmettevano in diretta i filmati degli attacchi a Gaza, “nella stanza della guerra c’era un’esultanza di gioia”, ha raccontato A.. “Ogni tanto viene giù un edificio… e la sensazione è: “Wow, che follia, che divertimento””.

A. ha notato l’ironia del fatto che parte di ciò che motivava le richieste di vendetta degli israeliani era la convinzione che i palestinesi di Gaza avessero gioito della morte e della distruzione del 7 ottobre. Per giustificare l’abbandono della distinzione tra civili e combattenti, si ricorreva ad affermazioni come: “Hanno distribuito dolci”, “Hanno ballato dopo il 7 ottobre” o “Hanno eletto Hamas”… Non tutti, ma anche parecchi, pensavano che il bambino di oggi [fosse] il terrorista di domani.

“Anch’io, un soldato piuttosto di sinistra, dimentico molto rapidamente che queste sono case vere [a Gaza]”, ha detto A. della sua esperienza in sala operativa. “Sembrava un gioco al computer. Solo dopo due settimane ho capito che si trattava di edifici che stavano crollando: se c’erano abitanti [all’interno], allora [gli edifici stavano crollando] sulle loro teste, e anche se non c’erano, allora con tutto quello che c’era dentro”.

Macerie di case distrutte dagli attacchi aerei israeliani nell’area di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, 11 ottobre 2023. (Atia Mohammed/Flash90)

Un orribile odore di morte

Diversi soldati hanno testimoniato che la politica di sparo permissivo ha permesso alle unità israeliane di uccidere civili palestinesi anche quando sono stati identificati come tali in precedenza. D., un riservista, ha raccontato che la sua brigata era di stanza vicino a due corridoi di transito cosiddetti “umanitari”, uno per le organizzazioni umanitarie e uno per i civili in fuga dal nord al sud della Striscia. All’interno dell’area di operazione della sua brigata, è stata istituita una politica di “linea rossa, linea verde”, delineando zone in cui era vietato l’accesso ai civili.

Secondo D., le organizzazioni umanitarie potevano entrare in queste zone previo coordinamento (la nostra intervista è stata condotta prima che una serie di attacchi di precisione israeliani uccidesse sette dipendenti della World Central Kitchen), ma per i palestinesi era diverso. “Chiunque attraversasse l’area verde diventava un potenziale bersaglio”, ha detto D., sostenendo che queste aree erano segnalate ai civili. “Se attraversano la linea rossa, lo si segnala alla radio e non c’è bisogno di aspettare il permesso, si può sparare”.

Tuttavia, D. ha raccontato che spesso i civili si recavano nelle aree in cui passavano i convogli di aiuti per cercare i rottami che potevano cadere dai camion; tuttavia, la politica era quella di sparare a chiunque tentasse di entrare. “I civili sono chiaramente rifugiati, sono disperati, non hanno nulla”, ha detto. Eppure, nei primi mesi di guerra, “ogni giorno si verificavano due o tre incidenti con persone innocenti o sospettate di essere state mandate da Hamas come osservatori”, a cui i soldati del suo battaglione sparavano.

I soldati hanno testimoniato che in tutta Gaza i cadaveri di palestinesi in abiti civili sono rimasti sparsi lungo le strade e il terreno aperto. “L’intera area era piena di corpi”, ha detto S., un riservista. “Ci sono anche cani, mucche e cavalli che sono sopravvissuti ai bombardamenti e non hanno un posto dove andare. Non possiamo dar loro da mangiare e non vogliamo nemmeno che si avvicinino troppo. Così, di tanto in tanto si vedono cani che vanno in giro con parti del corpo in decomposizione. C’è un orribile odore di morte”.

Ma prima dell’arrivo dei convogli umanitari, ha osservato S., i corpi vengono rimossi. “Un D-9 [bulldozer Caterpillar] scende, con un carro armato, e ripulisce l’area dai cadaveri, li seppellisce sotto le macerie e li mette da parte in modo che i convogli non li vedano – [in modo che] le immagini di persone in avanzato stato di decomposizione non vengano fuori”, ha descritto.

“Ho visto molti civili [palestinesi] – famiglie, donne, bambini”, ha continuato S.. “Ci sono più vittime di quelle riportate. Eravamo in una piccola area. Ogni giorno, almeno uno o due [civili] vengono uccisi [perché] camminavano in una zona vietata. Non so chi sia un terrorista e chi no, ma la maggior parte di loro non portava armi”.

Green ha raccontato che quando è arrivato a Khan Younis alla fine di dicembre, “abbiamo visto una massa indistinta fuori da una casa. Abbiamo capito che era un corpo; abbiamo visto una gamba. Di notte, i gatti l’hanno mangiata. Poi qualcuno è venuto a spostarlo”.

Anche una fonte non militare che ha parlato con +972 e Local Call dopo aver visitato il nord di Gaza ha riferito di aver visto corpi sparsi nella zona. “Vicino al complesso dell’esercito tra il nord e il sud della Striscia di Gaza, abbiamo visto circa 10 corpi colpiti alla testa, apparentemente da un cecchino, [apparentemente mentre] cercavano di tornare a nord”, ha detto. “I corpi erano in decomposizione; c’erano cani e gatti intorno a loro”.

“Non si occupano dei corpi”, ha detto B. parlando dei soldati israeliani a Gaza. “Se sono d’intralcio, vengono spostati di lato. Non c’è sepoltura dei morti. I soldati calpestano i corpi per errore”.

Il mese scorso, Guy Zaken, un soldato che ha manovrato i bulldozer D-9 a Gaza, ha testimoniato davanti a una commissione della Knesset che lui e la sua squadra “hanno investito centinaia di terroristi, vivi e morti”. Un altro soldato con cui ha prestato servizio si è poi suicidato.

Prima di andarsene, si brucia la casa

Due dei soldati intervistati per questo articolo hanno anche descritto come l’incendio delle case palestinesi sia diventato una pratica comune tra i soldati israeliani, come riportato per la prima volta in modo approfondito da Haaretz a gennaio. Green è stato personalmente testimone di due di questi casi – il primo per iniziativa indipendente di un soldato, il secondo per ordine dei comandanti – e la sua frustrazione per questa politica è parte di ciò che lo ha portato a rifiutare il servizio militare.

Quando i soldati occupavano le case, ha testimoniato, la politica era “se ti muovi, devi bruciare la casa”. Ma per Green questo non aveva senso: in “nessuno scenario” il centro del campo profughi poteva far parte di una zona di sicurezza israeliana che potesse giustificare una tale distruzione. “Siamo in queste case non perché appartengono ad agenti di Hamas, ma perché ci servono dal punto di vista operativo”, ha osservato. È una casa di due o tre famiglie – distruggerla significa che saranno senza casa”.

“Ho chiesto al comandante della compagnia, che mi ha risposto che non si poteva lasciare alcun equipaggiamento militare e che non volevamo che il nemico vedesse i nostri metodi di combattimento”, ha continuato Green. “Ho detto che avrei fatto una ricerca [per assicurarmi] che non ci fossero prove di metodi di combattimento. [Il comandante della compagnia mi ha dato spiegazioni sul mondo della vendetta. Disse che le stavano bruciando perché non c’erano D-9 o IED di un corpo di ingegneria [che avrebbe potuto distruggere la casa con altri mezzi]. Aveva ricevuto un ordine e non lo preoccupava”.

“Prima di partire, si brucia la casa, ogni casa”, ha ribadito B.. “Questo è sostenuto a livello di comandante di battaglione. È così che [i palestinesi] non potranno tornare, e se abbiamo lasciato munizioni o cibo, i terroristi non potranno usarli”.

Prima di partire, i soldati ammassavano materassi, mobili e coperte e “con un po’ di combustibile o di bombole di gas”, ha osservato B., “la casa brucia facilmente, è come una fornace”. All’inizio dell’invasione di terra, la sua compagnia occupava le case per alcuni giorni e poi si spostava; secondo B., “hanno bruciato centinaia di case. Ci sono stati casi in cui i soldati hanno dato fuoco a un piano e altri soldati si trovavano a un piano superiore e sono dovuti fuggire attraverso le fiamme sulle scale o soffocati dal fumo”.

Green ha detto che la distruzione lasciata dall’esercito a Gaza è “inimmaginabile”. All’inizio dei combattimenti, ha raccontato, avanzavano tra le case a 50 metri l’una dall’altra, e molti soldati “trattavano le case [come] un negozio di souvenir”, saccheggiando tutto ciò che i residenti non erano riusciti a portare con sé.