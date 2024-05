In questi giorni di guerra in Terra Santa, i Patriarchi e capi di Chiese a Gerusalemme, hanno chiesto ai loro fedeli e al mondo di continuare a pregare per la pace e la giustizia, Il patriarca emerito di Gerusalemme, Michel Sabbah, ci da ogni giorno una breve preghiera, che noi diffondiamo in Italia.

Campagna Ponti e non muri, Pax Christi Italia

“Cari fratelli, non ci resta che confidare nella giustizia di Dio. In questi giorni la sofferenza del popolo palestinese è indicibile. Oggi Biden e nei prossimi giorni forse tutti i grandi della terra verranno in Israele per complimentarsi con il massacro che stanno portando avanti in Gaza. Oggi Biden, domani Macron e Scholz: i grandi vengono ma non vedono il massacro. Vedono un uomo che viene ucciso ma chi viene ucciso vicino a lui non lo vedono e per loro non esiste. Carissimi, non ci resta che Dio. E preghiamo per tutti. Vi chiedo di diffondere quelle semplici preghiere che in questi giorni mi sgorgano dal cuore e rimaniamo nella speranza che Dio un giorno farà giustizia.”

OGNI GIORNO Bocchescucite pubblicherà una preghiera composta dal patriarca emerito MICHEL SABBAH perché possa essere rilanciata e diffusa in tutte le comunità.