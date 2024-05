Medici senza frontiere (MSF) ha riscontrato un massiccio aumento delle malattie diarroiche e della malnutrizione tra i bambini sotto i cinque anni a Gaza.

Senza l’ingresso di una significativa assistenza umanitaria, continueranno ad aumentare le morti prevenibili.

MSF avverte che un’incursione militare a Rafah sarebbe una catastrofe e chiede un cessate il fuoco immediato e prolungato.

GAZA/GERUSALEMME/BARCELLONA – Il sistema sanitario di Gaza è stato devastato, lasciando uomini, donne e bambini a rischio crescente di malnutrizione acuta, con un rapido deterioramento della loro salute fisica e mentale, secondo un rapporto pubblicato oggi da MSF intitolato Gaza’s Silent Killings: La distruzione del sistema sanitario e la lotta per la sopravvivenza a Rafah.

A più di sei mesi dall’inizio della guerra a Gaza, in Palestina, la devastazione va ben oltre le vittime dei bombardamenti e degli attacchi aerei israeliani. MSF descrive l’enorme lotta che i palestinesi di Gaza affrontano oggi per accedere alle cure mediche e avverte di un gran numero di morti evitabili causate dall’interruzione delle cure mediche critiche.

“Quanti bambini sono già morti di polmonite negli ospedali sovraccarichi?”, afferma Mari-Carmen Viñoles, responsabile dei programmi di emergenza di MSF. “Quanti neonati sono morti a causa di malattie prevenibili? Quanti pazienti affetti da diabete non sono stati curati?

MARI-CARMEN VIÑOLES, RESPONSABILE DEI PROGRAMMI DI EMERGENZA DI MSF

“E le conseguenze mortali della chiusura delle unità di dialisi renale negli ospedali attaccati? Queste sono le uccisioni silenziose non riportate in tutto questo caos, causato dal collasso del sistema sanitario in tutta Gaza”, dice.

Le nostre équipe che lavorano a Rafah riferiscono che il sistema sanitario decimato e le condizioni di vita disumane aumentano anche il rischio di epidemie, malnutrizione e l’impatto a lungo termine del trauma psicologico. MSF avverte che un’incursione militare a Rafah, oltre all’attuale crisi umanitaria a Gaza, sarebbe una catastrofe insostenibile e chiede un cessate il fuoco immediato e prolungato.

Le condizioni di vita a Rafah esacerbano i problemi di salute

Il nostro rapporto, basato su dati medici e testimonianze di pazienti, illustra che le condizioni di vita a Rafah oggi non sono favorevoli alla sopravvivenza delle persone che vi sono bloccate. C’è una disperata carenza di acqua pulita per bere o fare il bagno, mentre rifiuti e liquami grezzi si accumulano nelle strade di questo piccolo cuneo di terra che ora ospita più di un milione di persone sfollate con la forza dal nord di Gaza.

In due soli centri di assistenza sanitaria generale gestiti da MSF nelle aree di Al-Shaboura e Al-Mawasi, le nostre équipe forniscono in media 5.000 consultazioni mediche ogni settimana, molte delle quali legate alle condizioni di vita al di sotto degli standard. Oltre il 40% di queste consultazioni riguarda pazienti con infezioni alle vie respiratorie superiori.

Negli ultimi tre mesi del 2023, i casi di malattie diarroiche segnalati tra i bambini sotto i cinque anni sono stati 25 volte superiori rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra gennaio e marzo 2024, le nostre équipe hanno curato 216 bambini sotto i cinque anni per malnutrizione acuta moderata o grave, una condizione che era quasi del tutto assente prima dell’attuale conflitto.

Poiché gli ospedali sono sovraccarichi di pazienti traumatizzati, le persone con altri tipi di esigenze mediche, come le donne incinte con complicazioni e le persone affette da malattie croniche, spesso non possono ricevere le cure di cui hanno bisogno. Nell’ospedale emiratino, dove MSF sostiene il reparto post-parto, le équipe mediche faticano a gestire quasi 100 parti al giorno, cinque volte di più rispetto a prima della guerra.

Anche la salute mentale delle persone a Gaza – compreso il personale medico – è a pezzi. La maggior parte dei pazienti che arrivano nelle nostre cliniche presenta sintomi legati all’ansia e allo stress, tra cui condizioni psicosomatiche e depressive. Alcune persone che si occupano di familiari con gravi disturbi mentali sono ricorse a una sedazione eccessiva per tenerli al sicuro ed evitare che facessero del male a se stessi o ad altri, a causa della mancanza di servizi specializzati ancora funzionanti a Gaza.

Per le nostre équipe, cercare di sostenere il devastato sistema sanitario di Gaza è stato estremamente impegnativo a causa dell’insicurezza. Abbiamo anche dovuto affrontare notevoli difficoltà nel portare a Gaza forniture mediche e aiuti umanitari a causa di ritardi e restrizioni da parte delle autorità israeliane, che sono descritte in dettaglio nell’allegato del rapporto.

“Come organizzazione internazionale di emergenza medica, abbiamo le competenze e i mezzi per fare molto di più e aumentare la nostra risposta”, afferma Sylvain Groulx, coordinatore delle emergenze di MSF.

“Il personale medico palestinese è altamente qualificato e deve solo avere i mezzi per lavorare in condizioni accettabili e dignitose per curare e salvare vite umane. Ma oggi tutto questo rimane assurdamente impossibile. Senza un cessate il fuoco immediato e duraturo, e senza l’ingresso di un’assistenza umanitaria significativa, continueremo a vedere morire altre persone”, afferma Groulx.

Nelle nostre cliniche sono aumentate le consultazioni per ipertensione, diabete, asma, epilessia e cancro, poiché i pazienti cercano cure e farmaci. Tuttavia, se le loro condizioni peggiorano e necessitano di farmaci o attrezzature specialistiche, che sono sempre più difficili da ottenere a Gaza, si può fare ben poco per loro. Oggi a Gaza molte visite mediche vengono ritardate o semplicemente non sono possibili.

SYLVAIN GROULX, COORDINATORE DELLE EMERGENZE DI MSF

MSF opera attualmente in tre ospedali a Gaza: L’ospedale di Al-Aqsa (Area Media), l’ospedale da campo indonesiano di Rafah e l’ospedale materno emiratino (Gaza Sud), oltre a tre strutture sanitarie, ad Al-Shaboura e Al-Mawasi, a Rafah.

Le nostre équipe mediche forniscono assistenza chirurgica, cura delle ferite, fisioterapia, assistenza post-parto, assistenza sanitaria generale, vaccinazioni e servizi di salute mentale. Tuttavia, gli assedi sistematici e gli ordini di evacuazione di vari ospedali stanno spingendo le nostre attività in un’area sempre più ristretta e limitano la nostra capacità di rispondere ai bisogni della gente.

Stiamo anche fornendo 300 metri cubi di acqua pulita al giorno in varie località di Rafah e stiamo lavorando costantemente per aumentare questa quantità. Il 28 marzo abbiamo installato un nuovo impianto di desalinizzazione ad Al-Mawasi.