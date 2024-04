Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: la polizia tedesca si riunisce durante una manifestazione pro-palestinese nel quartiere Neukoelln di Berlino [File: Fabrizio Bensch/Reuters].

In un quartiere amato dalle comunità della diaspora, la tensione sale dopo la presunta repressione da parte della polizia delle manifestazioni a favore della Palestina.

È una grigia e piovigginosa metà mattina a Sonnenallee, comunemente nota come la “via araba” di Berlino.

Dalla fine dello scorso anno, qui, nel quartiere di Neukoelln della capitale tedesca, sono scoppiate proteste su larga scala, seguite presumibilmente da repressioni della polizia che i dimostranti filopalestinesi hanno descritto come scioccanti e violente.

Francesca Leone, 31 anni, e Lea*, 27 anni, si sono unite alle migliaia di persone che in tutta la Germania scendono regolarmente in piazza dal 7 ottobre, quando è iniziata l’ultima escalation del conflitto israelo-palestinese, per chiedere i diritti dei palestinesi e sollecitare la Germania a riconsiderare il suo sostegno incondizionato a Israele.

Lea, arrivata in Germania nel 2015 in cerca di rifugio dalla Siria, ha raccontato di essere stata arrestata di recente durante una manifestazione. Ha chiesto ad Al Jazeera di non rivelare il suo vero nome per timore che il suo datore di lavoro possa prendere provvedimenti nei suoi confronti.

Inoltre, ha detto, ci sono state incursioni nelle case dei sostenitori pro-palestinesi.

“Per me [Neukoelln] è sempre stato uno spazio politico, un luogo dove potevano vivere molte persone con uno status di residenti molto instabile”, ha detto.

“È stato uno shock per me assistere a un tale livello di violenza da parte della polizia. Le autorità non hanno tenuto conto del fatto che questa è un’area in cui le persone ricevono la notizia dell’uccisione dei loro familiari a Gaza, è un luogo in cui vogliono esprimere il loro dolore e la loro rabbia”.

La donna ha dichiarato che le recenti tensioni hanno cambiato la sua “percezione di rifugiata”, poiché ha denunciato un alto livello di profiling razziale durante gli arresti durante le proteste.

“La Germania è stata uno dei pochi Paesi che ci ha accolto dopo essere fuggiti da una zona di conflitto, ma ora sta terrorizzando e criminalizzando me e molti altri”, ha detto.

Leone e Lea si sono incontrati per la prima volta durante le proteste e hanno subito fatto amicizia.

Leone, palestinese nata in Germania, ha detto che la guerra ha influenzato la sua vita in modi che non aveva previsto.

“La mia vita personale è cambiata completamente”, ha detto. “All’inizio ero paziente e aspettavo che le persone della mia cerchia di amicizie e di altri ambienti mostrassero il loro sostegno. Ma poi è diventato chiaro che la loro solidarietà avrebbe avuto dei limiti”.

Ha descritto il sostegno di alcuni tedeschi di sinistra come condizionato.

“Mi dicevano che non sarebbero andati a una manifestazione se non ci fossero state delle condizioni, come ad esempio non camminare accanto a qualcuno che cantava ‘Dal fiume al mare’ o a qualcuno che indossava la kefiah. Anche se sanno che sono palestinese e che la mia famiglia è fuggita da lì, non era sufficiente dire che sto dalla parte della Palestina. Così ho dovuto dire addio a molte persone”.

Le forze di polizia berlinesi hanno negato di essere state vittime di violenze razziali.

La polizia di Berlino ha negato di aver tracciato un profilo razziale dei manifestanti, affermando che gli agenti sono addestrati ad adottare un “approccio basato sul dialogo”.

Un portavoce ha dichiarato ad Al Jazeera che dal 7 ottobre al 5 marzo si sono tenute 112 manifestazioni pro-Palestina nello Stato di Berlino.

La Polizia Federale, l’agenzia centrale di investigazione criminale della Germania, ha dichiarato che, a partire dall’11 marzo, in tutto il Paese si sono verificate 1.349 “misure di restrizione della libertà” legate al conflitto israelo-palestinese, ma non ha specificato se tali misure riguardassero eventi pro-Palestina o pro-Israele.

Le limitazioni della libertà sono misure di breve durata, come il trattenere brevemente un manifestante per interrogarlo prima di rilasciarlo.

Sede della più grande diaspora palestinese in Europa, con circa 30.000 persone, la Germania è stata negli ultimi mesi uno degli alleati più fedeli di Israele.

Parlando con gli abitanti della comunità arabo-tedesca lungo la Sonnenallee, si respira un’atmosfera di paura. Le richieste di interviste vengono spesso rifiutate.

Un giovane che serve in un negozio decorato con bandiere palestinesi e kefiah ha raccontato ad Al Jazeera che il suo manager gli ha detto di non rilasciare interviste ai media perché le autorità tedesche potrebbero tenere d’occhio il negozio.

Una tale dimostrazione di sostegno visibile alla Palestina, ha detto, significa che le autorità potrebbero sospettare che abbiano legami con Hamas, che la Germania, come gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione Europea, ha designato come gruppo terroristico.

Israele ha dichiarato di voler distruggere Hamas, che governa la Striscia di Gaza.