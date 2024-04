Preghiere dalla Palestina: liberaci e difendi i diritti degli oppressi

200° giorno di guerra

Il Signore vuole la giustizia, difende i diritti degli oppressi.

Salmo 102,6

Non abbiamo più lacrime, Signore, di fronte alla brutalità di chi ci opprime, che ha fatto diventare normali tutte le più terribili efferatezze. Tu, Dio sei ormai il nostro unico rifugio e non sembra più possibile ottenere giustizia su questa terra, ma solo nell’aldilà. Ma fino ad allora continuerò a lottare per la giustizia, per la mia famiglia e per tutte le vittime di questo genocidio

Khalil Sayegh, chiesa della Sacra Famiglia di Gaza dove la sua famiglia ha trovato rifugio

Signore, la Bibbia ce lo ricorda: tu “vuoi la giustizia”.

Libera, Signore, il popolo palestinese da questa oppressione senza fine.

Signore, hai creato l’uomo a tua immagine ma è diventato omicida di suo fratello.

Abbi pietà di noi, Signore, affinché ritroviamo la strada dell’umanità.

Ieri, Signore, ho sentito una bambina di dieci anni piangere disperata e singhiozzare vicino ai frammenti di una bomba: “ho visto il corpo di mio fratellino in pezzi”.

Ascolta il grido, Signore, dei bambini, vittime simili atrocità. E quel grido raggiunga le coscienze di chi si ostina ad inviare armi sempre più potenti per massacrare donne e bambini.

Signore, da sempre “difendi i diritti degli oppressi”. Guarda questa carneficina.

Ferma il massacro, Signore e riportaci alla ragione.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 25 Aprile 2024

Tutte le preghiere di mons. Sabbah sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org