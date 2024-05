Articolo pubblicato originariamente su Orient XXI

Refaat Alareer (1979 – 2023) era un poeta, scrittore e professore universitario di letteratura comparata presso la Islamic University di Gaza. Attivista, cofondatore del progetto We Are Not Numbers, nato per raccontare storie di quotidianità con la collaborazione di autori affermati e giovani scrittori di Gaza. La poesia che qui pubblichiamo è stata scritta in inglese il 1° novembre 2023. L’intellettuale gazawi, appassionato di Shakespeare, è stato ucciso nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023, insieme ad altri 7 membri della sua famiglia, durante un raid israeliano che ha colpito la sua casa.

Questa poesia è stata considerata come un testamento alla figlia. Due settimane fa, il 26 aprile 2024, un bombardamento israeliano a Gaza City ha ucciso la figlia di Refaat.

Se io dovessi morire

tu devi vivere

per raccontare

la mia storia

per vendere tutte le mie cose

comprare un po’ di stoffa

e qualche filo,

per farne un aquilone

(magari bianco con una lunga coda)

in modo che un bambino,

da qualche parte a Gaza

fissando negli occhi il cielo

nell’attesa che suo padre

morto all’improvviso, senza dire addio

a nessuno

né al suo corpo

né a se stesso

veda l’aquilone, il mio

aquilone che hai fatto tu,

volare là in alto

e pensi per un attimo

che ci sia un angelo lì

a riportare amore

Se dovessi morire

che porti allora una speranza

che la mia fine sia un racconto!