DI INVICTA PALESTINA Come il sionismo sta alimentando una guerra religiosa per la moschea di al-Aqsa I continui tentativi di appropriarsi dei luoghi sacri dell'Islam, che siano a Gerusalemme, Hebron o a Nablus, non si fermano cosi come la coraggiosa resistenza dei palestinesi. Joseph Massad 15 Aprile 2022