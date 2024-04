tratto da: http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2021/01/07/e-uningiustizia-un-tribunale-israeliano-condanna-lattivista-pacifista-palestinese-issa-amro/ Posted on 7 Gennaio 2021 by Admin2 https://mondoweiss.net/ 7 GENNAIO 2021 YUMNA PATEL “Il tribunale militare è solo un organo dell’occupazione. L ‘[atto d’accusa per protesta nonviolenta] è un esempio di come vengono usati i tribunali per scoraggiare le voci importanti dei difensori dei diritti umani “. L’attivista per la pace palestinese Issa…