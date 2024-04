Articolo pubblicato originariamente Merip su e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Lori Allen intervista Zachary Lockman Zachary Lockman è professore di storia e studi mediorientali alla New York University e da tempo collabora e sostiene MERIP. È autore di numerosi libri e articoli, tra cui Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam, and…