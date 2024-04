Amira Hass

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Francesco De Lellis per Internazionale Gerusalemme, 1 aprile 2022. Palestinesi pregano davanti alla moschea di Al Aqsa. (Hazem Bader, Afp) Gli attentati kamikaze commessi in meno di due settimane da quattro palestinesi – sia in Israele sia nei Territori occupati – evidenziano l’assenza di un organismo politico…