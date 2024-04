Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye L’Occidente non sarà molto comprensivo quando, ancora una volta, i palestinesi assediati saranno bombardati da Israele e l’immensa sofferenza sarà giustificata dall’espressione “rappresaglia israeliana”.L’attuale effusione di simpatia per Israele dovrebbe far rabbrividire chiunque abbia un po’ di cuore. Non perché non sia terribile che i civili israeliani stiano…