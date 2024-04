Articolo pubblicato originariamente su Dawnmena e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Il mio obiettivo in The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World (Il Laboratorio Palestinese: Come Israele Esporta la Tecnologia dell’Occupazione nel Mondo) è mostrare come il conflitto israelo-palestinese sia stato esportato a livello globale. Gli strumenti e le…