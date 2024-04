Assedio Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Al Monitor e tradotto in italiano da Frammenti Vocali Giovani cavalcano durante un temporale lungo una spiaggia del Mar Mediterraneo a Gaza City, nella Striscia di Gaza, l’8 dicembre 2021. – Mohammed Abed/AFP via Getty Images Nella Striscia di Gaza assediata, i residenti non sono gli unici a sopportare le difficili…