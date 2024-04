Articolo pubblicato originariamente su BBC e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Di Yolande Knell L’esercito israeliano ha incarcerato un soldato per 10 giorni dopo che ha aggredito un attivista palestinese che cercava di scortare un giornalista statunitense a Hebron, nella Cisgiordania occupata. In un video postato da Lawrence Wright del New Yorker, si…