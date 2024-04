Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Itamar Ben-Gvir è noto per le sue dichiarazioni razziste contro i palestinesi e gli arabi [AFP via Getty]. Itamar Ben-Gvir, un politico israeliano di estrema destra in procinto di diventare ministro del governo, ha salutato come “eroe” un soldato israeliano…