Aticolo pubblicato originariamente da Breaking the Silence e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite I tristi risultati delle elezioni generali in Israele non sorprenderanno chi conosce la realtà dei territori occupati negli ultimi 55 anni, dove la supremazia ebraica non è una fantasia politica, ma un solido status quo sostenuto con la forza militare….