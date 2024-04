tratto da: https://frammentivocalimo.blogspot.com/2021/01/siamo-la-piu-importante-associazione.html ‘The future must be radically different.’ Israel’s controversial separation barrier at the Qalandia crossing between the Palestinian city of Ramallah in the occupied West Bank and annexed east Jerusalem, December 2020. Photograph: Abbas Momani/AFP/Getty Images – gennaio 15, 2021 Siamo la più importante associazione israeliana per i diritti umani, e questo lo chiamiamo apartheid …