Chiara Cruciati

tratto da: http://nena-news.it/egitto-il-regime-celebra-tahrir-a-modo-suo/ 26 gen 2021 Per la prima volta al-Sisi “commemora” in pubblico la rivoluzione rivolgendosi alla “gioventù sincera” che la realizzò. Ma Il Cairo è blindato, la piazza simbolo della sollevazione è occupata dai veicoli della polizia e alla vigilia è stato arrestato il regista Hamdi per un video che ricordava la protesta La protesta…