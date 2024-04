Cisgiordania

La famiglia Nassar sta bene. Dallo scorso sabato 07 ottobre la fattoria è vuota, i volontari presenti sono tornati a casa, animali e piantagioni non stanno ricevendo nutrimento, la vendemmia e la raccolta delle olive si sono interrotte. A Betlemme, e non solo, le strade sono chiuse, così come gli esercizi commerciali e le scuole….