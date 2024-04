Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto Durante il mandato di cinque primi ministri, la Corte Suprema israeliana non è riuscita a pronunciarsi su un agglomerato di villaggi palestinesi nelle aride colline a Sud di Hebron per far posto ai campi di addestramento dell’esercito israeliano. Di Amira Hass L’Alta Corte…