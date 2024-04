tratto da: http://nena-news.it/palestina-cosa-aspettarsi-dalla-corte-penale-internazionale-i-parte/ 27 gen 2021 INTERVISTA al giurista Ugo Giannangeli sul procedimento in corso della Palestina alla Corte Penale Internazionale di Patrizia Cecconi Roma, 27 gennaio 2021, Nena News – Le modifiche in campo internazionale hanno indotto qualcuno a sperare – non sappiamo se per puro ottimismo della volontà o per aver colto qualche debole segnale…