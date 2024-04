Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Frammenti Vocali Il Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme ha accusato i gruppi radicali israeliani di minacciare la presenza di cristiani nella città santa. I funzionari israeliani hanno respinto queste affermazioni come infondate. Theophilos III in Jerusalem, in April. Credit: AP In una colonna del Times di Londra…