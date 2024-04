delegazione europea

Articolo ubblicato originariamente su Le Soir e tradotto in italiano dalla redazione di Bocche Scucite Per la prima volta dallo scoppio della pandemia, una delegazione di eurodeputati avrebbe visitato i Territori Palestinesi Occupati. Mentre alcuni di loro erano già in viaggio, il presidente della missione, Manu Pineda, è stato informato il giorno prima della partenza…