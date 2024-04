discriminazione

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Mirella Alessio per Zeitun Una macchina della scuola guida percorre le vie di Afula durante lo Shabbat Foto: Gil Eliyahu La scorsa settimana l’amministrazione comunale di Afula [cittadina in Galilea, ndt.] ha cercato di battere un nuovo record in fatto di razzismo con la proposta di…