Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali Di Jonathan Ofir Sono nato ebreo israeliano, così è nel mio certificato di nascita, che sto guardando in questo momento. La mia religione è annotata lì: ebraica. E poi, nazionalità: ebrea. Quindi sono ebreo-ebreo. E per Israele, paradossalmente, non sono israeliano di nazionalità, perché una…