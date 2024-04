tratto da: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/migranti-morti-la-ue-processa-frontex Nello Scavo mercoledì 20 gennaio 2021 La commissaria Johansson annuncia sviluppi nell’inchiesta sull’agenzia per il controllo delle frontiere, accusata di aver cooperato a fermare i migranti in Grecia e Libia e di omissioni in Croazia Migranti sulla rotta balcanica, qui in Bosnia, approfittano di una sorgente solfurea per lavarsi nonostante la neve – Ansa…