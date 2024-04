Gerusalemme Est

tratto da: http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2020/12/31/il-modo-in-cui-i-progetti-stradali-di-israele-si-stanno-assicurando-che-lapartheid-e-qui-per-restare/ Posted on 31 Dicembre 2020 by Admin2 https://www.972mag.com/ 31 dicembre 2020. Ahmad Al-Bazz e Edo Konrad, L’espansione delle tangenziali dei coloni in Cisgiordania è stata fondamentale per trasformare l’ “occupazione temporanea” di Israele in una realtà permanente di uno stato unico. Una vista generale dei lavori di costruzione sulla Tunnel Road, come si vede…