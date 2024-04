Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Di Gideon Levy A volte la festa è finita, anche quando sembra che possa continuare per sempre. Lo stesso vale per Israele, che ha portato l’arte della mistificazione a livelli mai visti prima. Tiene il piede non solo in due scarpe, ma in tutte…