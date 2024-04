Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Di Gideon Levy La più grande minaccia che Israele deve affrontare è la minaccia democratica. Non c’è pericolo più grande per il regime in Israele della sua trasformazione in democrazia. Non c’è società che si opponga alla democrazia come la società israeliana. Ci sono…