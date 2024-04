Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle Di Benay Blend Il 30 marzo 1976, la polizia israeliana uccise sei civili palestinesi mentre protestavano contro un’ulteriore espropriazione di terra palestinese. Da quella data, il 30 marzo viene commemorato come Giornata della terra, in onore della sumoud (resilienza) della popolazione Come osserva Yara Hawari, la Giornata della Terra segna “un evento…