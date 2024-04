Di Gideon Levy La rabbia è comprensibile, l’ansia giustificata. Diventa sempre più chiaro che la preoccupazione non è esagerata, che l’obiettivo del piano è quello di soggiogare la magistratura, lasciando il potere nelle mani del ramo esecutivo del governo, che in Israele controlla anche il ramo legislativo. Il Paese non sarà più come una democrazia…