Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto in italiano da Aldo Lotta per Zeitun.info L’auto dei tre palestinesi crivellata di colpi a Nablus in un raid dei soldati dell’IDF L’Autorità Nazionale Palestinese condanna l’assassinio di tre palestinesi nella Cisgiordania occupata, definendolo un “crimine efferato”. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che l’esercito israeliano ha ucciso…