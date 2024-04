Jabal al Mukabber

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto e Pagine Esteri Di Michele Giorgio (le foto sono di Michele Giorgio) Stretta nella sua tutina bordeaux, con il cappuccio alzato sulla testa per ripararsi dalla pioggia che cade copiosa su Jabal al Mukaber, Malak Matar, 7 anni, ci racconta per filo e per segno cosa è accaduto all’alba del 29…