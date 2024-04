lavoratori

Articolo pubblicato originariamente su The Guardian Non c’è niente di simile al valico di Erez, l’unico percorso per civili tra Israele e la Striscia di Gaza assediata, in nessun’altra parte del mondo. Il lato israeliano sembra un terminal aeroportuale, ma in realtà è una fortezza: palloni aerostatici di sorveglianza e sensori di movimento monitorano sopra…