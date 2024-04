Articolo pubblicato originariamente su Infomigrants e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Circa l’80% di tutte le morti di migranti sono dovute all’annegamento durante le traversate in mare | E. Morenatti/AP Photo/picture-alliance In tutto il Medio Oriente, centinaia di persone hanno deciso di intraprendere pericolosi viaggi in mare per cercare migliori opportunità. Alcuni cercano…