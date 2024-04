Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto I leader israeliani non nascondono di riutilizzare oggi a Gaza i metodi del 1948. Ma ciò che non riuscì a reprimere i palestinesi allora non lo farà oggi. Di Meron Rapoport All’inizio di dicembre 2022, poco prima che il governo di estrema destra…