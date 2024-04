tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/23/sulla-rotta-balcanica-dei-profughi-sodalizio-illegale-fra-italia-slovenia-e-croazia/ Remocontro 23 Gennaio 2021 Mentre ci si indigna per la tragedia bosniaca, un tribunale italiano dice chiaro che sui respingimenti alla nostra frontiera, «l’Italia, la Slovenia e la Croazia hanno messo in piedi , un meccanismo illegale di respingimenti dei migranti. E il Viminale non poteva non sapere» . Non lo dice qualche…