tratto da: http://www.assopacepalestina.org/2021/01/il-ministro-della-salute-israeliano-paragona-il-suo-obbligo-di-vaccinare-i-palestinesi-allobbligo-dei-palestinesi-di-prendersi-cura-dei-delfini-nel-mediterraneo/ Gen 27, 2021 | Notizie di Philip Weiss Mondoweiss, 24 gennaio 2021. Yuli Edelstein Andrew Marr della BBC ha torchiato il ministro della Salute israeliano Yuli Edelstein sul motivo per cui Israele non sta estendendo il suo programma di vaccinazione al popolo palestinese nei territori occupati, ed Edelstein ha detto che Israele non ha più obblighi nei loro…