Articolo pubblicato originariamente su Electronic Intifada e tradotto in italiano da Mirella Alessio per Zeitun Di Ahmed Abu Artema Il primo febbraio Amnesty International ha pubblicato un rapporto in cui dichiara Israele un regime di apartheid. Che i palestinesi vivano nella Striscia di Gaza assediata, a Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania occupata o…