occupazione israeliana

Articolo pubblicato originariamente su The Middle East Monitor e tradotto in italiano da Bocche Scucite La polizia israeliana arresta un uomo mentre i beduini protestano nel villaggio meridionale israeliano di Sawe al-Atrash, nel deserto del Negev, contro un progetto di rimboschimento del Jewish National Fund (JNF), il 12 gennaio 2022. [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]…