venerdì, Ottobre 30, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Voci dai Territori Occupati

palestinesi ’48

Come Ben Gvir e Smotrich hanno contribuito a un’affluenza storica degli elettori arabi

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Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: I sostenitori della Lista Araba Unita (Ra’am) si riuniscono dopo la diffusione degli exit poll nella città di Sakhnin, nel nord di Israele, la sera delle elezioni politiche israeliane, il 27 ottobre 2026. (Foto: Michael Giladi/Flash90) L’estrema destra…

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