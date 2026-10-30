palestinesi ’48

Come Ben Gvir e Smotrich hanno contribuito a un’affluenza storica degli elettori arabi
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Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: I sostenitori della Lista Araba Unita (Ra’am) si riuniscono dopo la diffusione degli exit poll nella città di Sakhnin, nel nord di Israele, la sera delle elezioni politiche israeliane, il 27 ottobre 2026. (Foto: Michael Giladi/Flash90) L’estrema destra…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…